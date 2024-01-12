الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في بيانٍ مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، عن أن هدفها هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.