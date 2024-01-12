الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

الملاحة
الملاحة

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في بيانٍ مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، عن أن هدفها هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية الإمارات الاعتداءات الملاحة البحرية باب المندب البحر الاحمر

مواد متعلقة

كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

المستشار السابق للرئيس الروسى: أسلوب بايدن سيؤدى إلى حرب عالمية

باحث قانونى: إسرائيل تريد إظهار احترام مبادئ القانون الدولى أمام "العدل الدولية"

وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت فى الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

"نابير": الدفاع الإسرائيلى كان ضعيفًا للغاية أمام "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية: الفريق القانونى للاحتلال يطلب إسقاط دعوى جنوب إفريقيا بـ"العدل الدولية"

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل

الأكثر قراءة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا