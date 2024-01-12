أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل

أكد أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن محكمة العدل الدولية قراراتها غير ملزمة لأنها لا توجد لها أي أدوات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه عندما حدث تحكيم بين مصر وإسرائيل عام 1982 في قضية طابا كان هناك من الطرفين الالتزام بقرارات المحكمة، لكن هذه المرة هي دعوى مرفوعة.

وأضاف، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال وافق أن يحضر ويستمع ويرد دون الحديث عن التزامه بنتائج التي ستصدر عن محكمة العدل، مؤكدًا أن مرافعة أمس من قبل فريق الدفاع الجنوب إفريقي احتوت على كافة التفاصيل.

وتابع: “مرافعة الدفاع الجنوب إفريقي لم تكن مرافعة كلامية بل كانت ملحقة بالمستندات بالصوت والصورة بجانب استنادها لتصريحات أصدرتها قيادات الاحتلال بداية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاءً بأعضاء الكنيست ووزراء دولة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المرافعة تغطي كل الثغرات”.

وواصل: "لكن اليوم كما هو معروف فهناك رد في مرافعة ممثل الاحتلال مدتها 3 ساعات ومتوقع منه أنه سيهاجم الشعب الفلسطيني، وسيسعى للتغاضي عن جرائمه التي ارتكبها في غزة حتى الآن وما قبل ذلك.