الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزارة العدل بجنوب إفريقيا: طرحنا أمام المحكمة كل ما ارتكبته إسرائيل من مذابح وجرائم

كريسبين فيري
كريسبين فيري

أكد كريسبين فيري متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، أننا لدينا الحجج والأدلة والبراهين الكثيرة في دعوانا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل بقطاع غزة.

وأضاف متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال لقاء له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا طرحنا أمام محكمة العدل الدولية كل ما ارتكبته إسرائيل من مذابح وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نتبع المبادئ والقواعد المنظمة للقوانين الدولية.

وأكد متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، فلسطين لها الحق في الحصول على حريتها، ونحن ندعو الدول إلى تقديم مزيد من الدعم لموقفنا أمام العدل الدولية لتكون هناك قضية حقيقية ضد الاحتلال.

محكمة العدل الدولية قطاع غزة جرائم إسرائيل جنوب أفريقيا القاهرة الإخبارية مذابح جرائم إبادة جماعية فلسطين الاحتلال

مواد متعلقة

كيربي: ندعم إسرائيل بالأسلحة فى حربها بقطاع غزة وادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها

جابر القرموطى يشيد بإصدار «الدستور» الجديد «حرف»: الإبداع لغة الصحافة المصرية

الأمم المتحدة: محكمة العدل مستقلة والأمين العام يحترم قراراتها

الخارجية الأمريكية: نعمل لتخفيف آثار الحرب على المدنيين فى غزة

القاهرة الإخبارية: أمريكا تُدين استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلة نفط فى بحر عمان

الخارجية الأمريكية: نتشاور مع الشركاء الإقليميين لمحاسبة إيران

“القاهرة الإخبارية”: 22 يناير مناقشة مهمة حماية الملاحة بالبحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": مطار أربيل الدولى يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

أول صور لشاب قُتل على يد ثلاثة أشخاص في حدائق القبة

مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟