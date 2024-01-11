وزارة العدل بجنوب إفريقيا: طرحنا أمام المحكمة كل ما ارتكبته إسرائيل من مذابح وجرائم

أكد كريسبين فيري متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، أننا لدينا الحجج والأدلة والبراهين الكثيرة في دعوانا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل بقطاع غزة.

وأضاف متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال لقاء له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا طرحنا أمام محكمة العدل الدولية كل ما ارتكبته إسرائيل من مذابح وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نتبع المبادئ والقواعد المنظمة للقوانين الدولية.

وأكد متحدث وزارة العدل بجنوب إفريقيا، فلسطين لها الحق في الحصول على حريتها، ونحن ندعو الدول إلى تقديم مزيد من الدعم لموقفنا أمام العدل الدولية لتكون هناك قضية حقيقية ضد الاحتلال.