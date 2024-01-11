الخارجية الأمريكية: نعمل لتخفيف آثار الحرب على المدنيين فى غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن وزراة الخارجية الأمريكية، أشارت إلى أنها تعمل بشكل متواصل لتحفيف آثار الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

محاكمة إسرائيل

في سياق آخر، قال الكاتب الصحفي محمد كفينة المتخصص في شئون الشرق الأوسط، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية، تعد محاكمة تاريخية لها، لأنها تهز صورتها أمام المجتمع الدولي وتضعها في مأزق كبير.

وأوضح أن إسرائيل ستقف أمام المحكمة لتدافع عن نفسها كونها عضوًا في مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبحكم أن جنوب إفريقيا تقدمت بهذه الدعوى ضدها، فإسرائيل ملزمة أن تدافع عن نفسها.