باحث شئون دولية: موقف جنوب إفريقيا شجاع وفريد

أكد إدموند غريب الباحث في الشئون الدولية، أن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية والموقف الذي تنبته جنوب إفريقيا هو موقف شجاع وفريد من نوعه.

وأضاف غريب، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية لا تزال- إلى حد كبير- تساند الموقف الإسرائيلي وتعارض الذهاب لمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أننا سمعنا وقرأنا عن تسريب لتقرير من استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية الذي حذر من تصعيد الحرب وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول تصعيد وتوسيع الحرب لكي يشتري الوقت لتفادي المحكمة التي يواجهها داخل إسرائيل.

وأوضح، أن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على إسرائيل، لأن الحرب إذا توسعت فإن قدرة إسرائيل على مواجهة الأطراف التي ستدخل وتشارك في هذه الحرب ستكون سلبية، لأنه يبدوا بعد تجربتها في غزة ومع حزب الله ستكون قدرتها محدودة على مواجهة توسع القتال.