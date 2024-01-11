مدبولى: أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية كانت حافزًا لتعميق المنتج المحلى

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه أثناء جولته داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس اليوم الخميس، أكد أصحاب المصانع أن الأزمة الاقتصادية الحالية كانت فرصة رائعة لهم لتعميق نسبة المنتج المحلي، مضيفًا: “بدل ما بيستوردوا مستلزمات الإنتاج بدأوا في تصنيعها اليوم داخل مصر”.

وتابع رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له بنهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضته قناة “إكسترا نيوز”: "بدأت هذه المصانع في الحديث عن نسبة مكون محلي كبيرة تتجاوز 70% فأعلى، والأهم أنها معتمدة طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، لأنهم جميعًا يصدرون للخارج.

المستقبل الحقيقي لمصر

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا هو المستقبل الحقيقي لمصر، بتشيجع مثل تلك النوعية من الصناعات، مشيرًا إلى أننا بدأنا في تسهيل وتيسيير الإجراءات وتشجيعهم على التوسع والشراكة مع الشركات العالمية الكبيرة.