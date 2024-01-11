الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: قادة إسرائيل أعربوا عن نواياهم ارتكاب الإبادة الجماعية

عضو الفريق القانوني
عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا

قال تمبيكا نجكوكايتوبي، عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن أصحاب المناصب الرسمية داخل إسرائيل أعربوا عن نواياهم للإبادة الجماعية بشكل صريح في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال جلسة في محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو ومسح قطاع غزة من على وجه الأرض، كما أن وزير الدفاع يوآف جالانت قال في خطاب له 9 أكتوبر 2023 إنهم يحاربون حيوانات بشرية.

وأكد أن الحديث عن الحيوانات البشرية كرر من قبل مسئولين عسكريين إسرائيليين، حيث صرحوا في خطاب لهم "بأن حركة حماس هي داعش وأن الشعب الفلسطيني عليه أن يفرح بذلك بدلًا من أن يكون خائفًا وأنهم سيتعاملون معهم وفقًا لهذا الأمر. تريدون الجحيم سنجلبه لكم". 

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطاب متلفز، أعلن الحرب على القطاع، إضافة إلى تحريضه الجنود الإسرائيليين بتذكر ما حدث لهم في السابع من أكتوبر لارتكاب الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن هذه التصريحات كررت أيضًا من قبل الجنود على الأرض في غزة، كما أنهم ظهروا في مقاطع مصورة وهم يحتفلون بتفجير منشآت بقطاع غزة.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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