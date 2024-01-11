“القاهرة الإخبارية”: جنوب إفريقيا تعمل على تعزيز التهم الموجهة لإسرائيل

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن الوفد القانوني لجنوب إفريقيا، بدأ في الحديث عن الأرضية القانونية للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأضاف بشير، اليوم الخميس، خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل موقعة بالفعل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبالتالي يجوز قانونًا محاسبتها؛ ثم بدأ بسرد الوقائع على الأرض التي من خلالها تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن جنوب إفريقيا تحاول تعزيز التهم الموجهة إلى إسرائيل بالصوت والصورة أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع: "تحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا عن ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض ابتداء بالقصف العشوائي، وتعمد قتل المدنيين الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة وبنية إبادة جميع سكان قطاع غزة أو معظمهم، وهذا ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة من إسرائيل".

وواصل: "كما تحدثوا أيضًا أن إسرائيل تقول إنها تحدد أماكن آمنة للفلسطينيين ثم تستهدفهم بهذه الأماكن، وأنها سمحت وفتحت ممرات تقول إنها آمنة وتتعمد استهداف الناس بها، كما تمنع دخول المساعدات وقطعت المياه والكهرباء والدواء، وتعمدت استخدام القوة المفرطة بنية قتل أعداد كبيرة من السكان".

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.