وزير العدل بجنوب إفريقيا: ما يحدث فى فلسطين سببه استعمار لـ76 عامًا

قال رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا: إننا نفكر في الشعب الفلسطيني، ونفعل هذا ونحن نعلم أننا جزء من الإنسانية، مؤكدًا أن: هذه هي الروح التي نسعى ونأتي بها إلى المحكمة، وهذا التزام للشعب الفلسطيني.

منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية

وأضاف لامولا، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام ممثل محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: إن الإنسانية هي الروح في جنوب إفريقيا، التي تقدمت بهذا الطلب لمنع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن العنف والتدمير في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ منذ السابع من أكتوبر 2023، بل هو استعمار لـ76 عامًا.

وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تسيطر على القطاع والمياه والكهرباء والبنية التحتية، بالإضافة إلى أن الخروج والدخول من القطاع ممنوع، كما أن إسرائيل تدير معبري قطاع غزة، وتتحكم تحكمًا كاملًا فيهما.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.