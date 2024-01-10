الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية الأمريكية لـ"القاهرة الإخبارية": "كل شبر فى غزة أرض فلسطينية"

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

أعلن سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، رفض الولايات المتحدة الأمريكية إعادة احتلال إسرائيل قطاع غزة، ومحاولات تهجير الفلسطينيين.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر كل شبر في قطاع غزة أرضًا فلسطينية، مؤكدًا أنه لا لتقليص أي مساحة من غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها أولوية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة تهجير قسري المساعدات الإنسانية

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