البيت الأبيض: مكالمات بايدن ونتنياهو ليست أساسًا لتقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أساس عدد المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بادين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ نقلًا عن البيت الأبيض.

وفي سياق آخر، قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، إفرايم هاليفي، إن يحيى السنوار ومقاتلي حركة حـمـاس الفلسطينية في قطاع غزة لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض.

وشدد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، على ضرورة أن يرحل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرددًا: "ونتنياهو فشل في إخضاع حماس وينبغي أن يرحل الآن".