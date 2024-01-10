الأربعاء 10 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية" تستعرض تفاصيل البيان الختامى لقمة الأردن الثلاثية

آية السيد
آية السيد

قالت آية السيد، مراسلة “القاهرة الإخبارية” في عمان، إنه بحسب البيان الصادر من الديوان الملكي الهاشمي، والذي جاء بعد انعقاد القمة الثلاثية في مدينة العقبة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبومازن، والتي شملت على رأس أجندتها جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك تأكيد على أهمية تكثيف الجهود الاستثنائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها فترة تحتاج لتعاون دولي، من أجل إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضحت أن العاهل الأردني حذر من تأجيج الموقف في الضفة الغربية، مبينًا أن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال يجب أن تتوقف، لا سيما ما تقوم به في الضفة الغربية.

وأشارت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية تكثيف جهود توصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر، خاصة في ظل ظروف مأساوية.

ونوهت إلى أن الاجتماعات شملت التأكيد على رفض إعادة احتلال قطاع غزة بذريعة إقامة مناطق آمنة، وضرورة عودة أهالي القطاع إلى بيوتهم آمنين، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين للتوصل إلى استقرار المنطقة، وهو الحل الدولي والشرعي الذي يجب أن يحدث بأن تكون هناك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
 

 

الديوان الملكي الهاشمي القمة الثلاثية الملك عبد الله الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس محمود عباس ابو مازن وقف إطلاق النار قطاع غزة إيقاف الانتهاكات الضفة الغربية

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