الأربعاء 10 يناير 2024
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معاناة تحت القصف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أوضاع النازحين فى رفح الفلسطينية

بشير جبر مراسل القاهرة
بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن أوضاع الأهالي في مدينة رفح الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة واستمرار القصف الإسرائيلي لتجمعات المدنيين.

وقال جبر خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن النازحين في رفح ليسوا بمأمن من الغارات الإسرائيلية، فقد دعت قوات الاحتلال المواطنين للتوجه جنوبًا صوب المنطقة الآمنة إلا أنها تقوم في الوقت نفسه باستهداف التجمعات بأنحاء القطاع ولا تفرق بين الشمال والجنوب.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن القذائف المدفعية تضرب المناطق الشرقية للمحافظة والغارات الإسرائيلية متواصلة على كل مناطق وأحياء رفح، حيث كان هناك قصف خلال الساعات الماضية على منازل مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى تكرارالقصف بالقرب من خيام النازحين.

وأوضح أن النازحين يفتقدون إلى الأمان في رفح، بالإضافة إلى فقدانهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية، فهم يعتمدون بشكل أساسي على الغذاء وعلى المياه الصالحة للشرب وعلى الدواء عبر الشاحنات التي تأتي من مصر إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينيين رفح الفلسطينية الغارات الاحتلال النازحون

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