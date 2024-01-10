الأربعاء 10 يناير 2024
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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول القمة الثلاثية وجهود دعم القضية الفلسطينية

التنسيق الثلاثي
التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا، اليوم الأربعاء، يتناول التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين، لدعم القضية الفلسطينية، والقمة الثلاثية، وما تمثله من فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع القضية الفلسطينية على قمة أولويات المجتمع الدولي. 

تنسيق ثلاثى مستمر لدعم القضية الفلسطينية: 

  • الآلية الثلاثية.. منصة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية إزاء القضية الفلسطينية.
  • مصر والأردن يؤكدان دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
  • القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد أهمية إحياء عملية السلام.
  • القمة الثلاثية 2023 تؤكد استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
  • مصر والأردن وفلسطين تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
  • القمة الثلاثية تؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.
اكسترا نيوز مصر الأردن فلسطين القضية الفلسطينية والقمة الثلاثية المجتمع الدولي عملية السلام القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

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