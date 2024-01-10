"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول القمة الثلاثية وجهود دعم القضية الفلسطينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا، اليوم الأربعاء، يتناول التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين، لدعم القضية الفلسطينية، والقمة الثلاثية، وما تمثله من فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع القضية الفلسطينية على قمة أولويات المجتمع الدولي.

تنسيق ثلاثى مستمر لدعم القضية الفلسطينية: