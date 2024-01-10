الأربعاء 10 يناير 2024
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الزراعة: الموافقة على استيراد 154 ألف رأس ماشية (فيديو)

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن هناك جهدًا كبيرًا مبذولًا لتطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على هذا الأمر بشكل كبير والدولة ضخت استثمارات في القطاع لما له من أهمية في تطوير الغذاء للمواطن المصري في كل أوجه الزراعة، سواء النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي. 

وأضاف القرش، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "DMC": قمنا بتنفيذ الموافقات الاستيرادية لدخول كميات من اللحوم التي ستستخدم سواء العجول بغرض التربية بإجمالي 120 ألف رأس، أو عجول أخرى يتم ذبحها وتدخل كلحوم مبردة بإجمالي أكثر من 34 ألف رأس ماشية.

وأكد، أنه تم تعزيز وتوفير المزيد من الكميات التي يتم طرحها للسوق بشكل مباشر من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، خاصة أننا على أبوب فترة الطلب سيكون فيها أكثر بكثافة، مشيرًا إلى أننا ضخينا أكثر من 7 مليارات جنيه تمويلات للمزارعين وفرت أكثر من نصف مليون رأس ماشية خلال الفترة السابقة.

وعن الأماكن والمناشئ التي سيتم الاستيراد منها، أوضح القرش، أن هناك تعددًا في المناشئ التي يتم الاستيراد منها، فمعظم العجول التي تدخل مصر بغرض الذبح الفوري يأتي من الدول الإفريقية، أما العجول التي تستورد بغرض التربية فإنه يتم استيرادها من مناشئ أوروبية أو من أمريكا اللاتينية بحيث يكون هناك تنوع وتعدد للمناشئ التي يتم من خلالها استيراد العجول بغرض التربية كي يكون هناك تأمين احتياجات المواطنين إلى جانب الاهتمام بالتربية المحلية وتعظيم إنتاجها.

وزارة الزراعة الزراعة DMC اللحوم العجول لحوم مبردة

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