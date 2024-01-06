إنجازات 2023.. الزراعة: توفير الشتلات وتمويل المشروعات الإنتاجية وتسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة قدمت عددا من المبادرات ضمن إنجازات عام 2023 تضمنت توفير التقاوي للمزارعين والشتلات والتمويل للمشروعات الزراعية وتسويق المحاصيل الاستراتيجية ودعم المناطق الحدودية لدعم القطاع الزراعي ليمتد الدعم إلى العام الجاري 2024 لزيادة الإنتاج وزيادة هامش الربح للمزارعين.

مبادرات للمزارعين

وأضاف لـ"الدستور"، أن المبادرات تشمل التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دورا ملموسا في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتدعيمًا للمناطق البدوية والحدودية في الوادي الجديد وسيوه ومطروح وسيناء من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها.



وتابع أن الوزارة تتحمل نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل، كما قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه جرى تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى إلى جانب تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية فضلًا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي لجميع الجهات.