السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات 2023.. "الزراعة" تقدم تقاوي مجانية للشباب ومستلزمات إنتاج بأسعار مخفضة

قيادات الزراعة تتفقد
قيادات الزراعة تتفقد الزراعات

قال الدكتور على عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أهم إنجازات الوزارة في عام 2023  انها قامت  بتقديم التقاوي للشباب مجانية في إطار مبادرة ازرع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، كما تقوم الوزارة بتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي مخفضة وجوده عالية وكذا تقديم الأسمدة بأقل من نصف سعرها مقارنة بالأسعار العالمية، كما تقدم الوزارة الخدمات الزراعية بسعر التكلفة لصغار المزارعين.

وقال عبد المحسن ل "الدستور"، إن الوزارة تقوم بالإعلان عن أسعار الضمان لشراء المحاصيل الاستراتيجية وتساهم في تطوير مشروع الري الحقلي في المحافظات للمزارعين وتقوم بتوزيع التقاوي بنصف سعرها في المحافظات الحدودية، وعمل حملات قومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية مثل الحملة القومية لمحصول القمح والحملة القومية لمحصولىالارز والحملة القومية لمحصول القطن والحملة القومية لمحصولىالذرة لتعريف المزارعين بأسعار مخفضة بحيث تحقيق أعلى إنتاجية للمزارعين لجميع المحاصيل الاستراتيجية.

قروض بأسعار فايدة مخفضة

وأضاف رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن الوزارة توفر قروضا لصغار المزارعين المنتفعين من مشروع البتلو بأسعار فائدة مخفضة، كما أن المشروعات الزراعية تخضع لمبادرة البنك المركزي للحصول على القروض بأسعار فايدة مخفضة مثل مبادرة الشباب "ازرع" التي تحصل على القروض بأسعار مجانية.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن الوزارة تقوم باستخراج كارت الفلاح كبديل للحيازة الزراعية، واستخراج بطاقة خدمات الأراضي الصحراوية واستخراج تراخيص مخازن ومحالّ الاتجار في الأعلاف ومواد العلف والإضافات، تراخيص مخازن ومحالّ الاتجار في المبيدات الزراعية، تراخيص مخازن ومحالّ الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية، واستخراج تراخيص مشاتل الفاكهة، تراخيص مشاتل نباتات الزينة وتجديدها، ترخيص بفتح محل بيع شتلات الفاكهة.

أوضح التقرير إجراء حصر الأراضي لتحديد كونها أرضا زراعية من عدمه بلجان الحيز العمراني، استخراج التراخيص بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي على الأراضي الزراعية المستثناة، ومعاينة محاصيل حقلية أو خضر أو فاكهة وتقدير مدى إصابتها بالأمراض والحشائش وتقرير العلاج الموصى به والمكافحة الحقلية والبستانية، ومقاومة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة، ومكافحة القوارض في المزروعات والمنشآت.

إنجازات محمد حمدى زكى الزراعة تقديم التقاوي مجانية للشباب اطار مبادرة ازرع ومستلزمات إنتاج بأسعار مخفضة لصغار

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