استمرار عملية النزوح.. 3 شهداء جراء غارات إسرائيلية على رفح

أكد أيمن أبوشنب، مراسل قناة "الغد الإخبارية" أن العدوان الإسرائيلي مستمر على محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 3 شهداء بعد غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في المنطقة الغربية الشمالية لرفح، وأسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح مختلفة.

أضاف أبوشنب، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "الغد الإخبارية"، أن عملية النزوح ما زالت مستمرة من قِبل أهالي قطاع غزة إلى قطاع رفح، حيث يمكث النازحون في المنطقة الغربية لرفح بتل السطان والحي السعودي، مشيرًا إلى أن النازحين في تلك المناطق ليس لديهم أي من مقومات الحياة وهم في انتظار المساعدات ممن قبل الجهات الدولية والأخرى التي تقدم المساعدات.

وأوضح أن هذه المنطقة تكتظ بالنازحين الفلسطينيين، حيث يوجد أكثر من مليون و300 ألف نازح في هذه المحافظة غالبيتهم يمكثون في مراكز الإيواء، وهي غير مخصصة للإيواء مثل المدارس والمساجد والأراضي الزراعية والصحراوية.