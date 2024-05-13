الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة - أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل جلسة محاكمة 16 متهما لاتهامهم بتهريب المهاجرين للخارج.

وذكر قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

وارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر، بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم - للخطر والمعاملة المهينة وغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجية على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة تهريب المهاجرين جماعة إجرامية الولايات المتحدة الامريكية

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