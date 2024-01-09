الثلاثاء 09 يناير 2024
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توك شو

كيف غيرت الدولة نظرة المجتمع للشباب في الجمهورية الجديدة؟

الشباب
الشباب

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إن ما فعلته الجمهورية الجديدة والرئيس السيسي في السنوات العشر الأخيرة للشباب، لم يفعله مسؤول أو رئيس في تاريخ مصر كافة.

أضاف القاضي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “اكسترا نيوز” أن الشباب المصري تصدر المشهد العام في السياقات، حيث بات الشباب حاضر في جميع سياقات الدولة المصرية، وهذا الأمر الذي رسخته الدولة المصرية.

وعدد القاضي بعض التجارب الرئيسية للشباب من بينهما:

  • تولي الشباب مناصب تنفيذية في موقع وزراء ونواب الوزراء والمساعدين والمستشارين.
  • تولي الشباب موقع المحافظ ونواب المحافظين.
  • تولي الشباب وتواجدهم في القائمة طبقا للدستور وقانون الانتخابات فأصبح للشباب نسبة واضحة في التمثيل العادل الذي ينصفهم ويكون معبر عن تواجدهم في الشارع المصري.
  • البرلمان المصري يضم عدد كبير من الشباب في سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان قبل ذلك.
  • تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
  • منتدى شباب العالم الذي بات براند وطني عالمي يقام على أرض مصر.

أشار القاضي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تقديم صورة حقيقة للشباب، حيث زرعت لهم الأمل وأوجدت لهم فرص حقيقة،  إضافة إلى دعمهم في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

اكسترا نيوز الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب المصري

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