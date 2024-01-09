"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى تعزيز إنتاج المواد البترولية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء تقريرًا لها، عبر شاشتها، حول جهود الدولة المصرية لتعزيز إنتاج المواد البترولية.

جهود الدولة لتعزيز إنتاج المواد البترولية