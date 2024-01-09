"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى تعزيز إنتاج المواد البترولية (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء تقريرًا لها، عبر شاشتها، حول جهود الدولة المصرية لتعزيز إنتاج المواد البترولية.
جهود الدولة لتعزيز إنتاج المواد البترولية
- استراتيجية كاملة وضعتها الدولة للنهوص بقطاع الطاقة.
- طفرة في انتاج المواد البترولية شهدتها مصر مؤخرًا.
- سعي متواصل من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
- طفرة في إنتاج النفط شهدتها عام 2023.
- تحقيق عشرات الاكتشافات البترولية الجديدة.
- تحتل مصر المركز الخامس في إفريقيا في حجم احتياطات النفط.