الثلاثاء 09 يناير 2024
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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال لديه رغبة فى الاستمرار بنفس حدة الحرب

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ الاحتلال ما زال يواصل حربه على قطاع غزة، فهناك تصعيد عنيف في مناطق خان يونس والوسطى بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها رغبة في الاستمرار بنفس حدة الحرب التي شاهدناها خلال الأيام الماضية.

أضاف الرقب، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الجميع ينتظر ما سيخرج من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن هناك اجتماعًا مع الكابينيت اليوم، ويأمل الجميع أن يفضي هذا الأمر إلى وقف إطلاق النار، خاصة بعد أن أعلن الاحتلال قبل الاجتماع عن أنه سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب.

وأوضح أن المرحلة الثالثة من الحرب هى إعادة التموضع في مناطق غزة وشن بعض العمليات النوعية كما ادعى الاحتلال وبالتالي ستكون هناك حرب طويلة: "لا نعلم إلى أين ستنتهي والاحتلال نفسه لا يعلم إلى أين ستنتهي".

اكسترا نيوز قطاع غزة الاحتلال حدة الحرب وزير الخارجية الامريكي وقف إطلاق النار المرحلة الثالثة من الحرب

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