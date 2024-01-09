الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات أوكرانية مُسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 190 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع على محور كراسني ليمان، في مقاطعة لوغانسك بإقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 6 طائرات مُسيّرة أوكرانية واعتراض 10 قذائف "فامبير" تشيكية الصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم استهداف القوات الأوكرانية في بلدتي سنكوفكا وبيستشانوفي على محور كوبيانسك، وخسائر كييف بلغت 30 عسكريًا، كما تم صد هجمتين للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، والخسائر بلغت نحو 80 عسكريًا.