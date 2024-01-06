السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يعترف: القتال فى غزة صعب ومعقد

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القتال في قطاع غزة صعب ومعقد؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم يتعلمون باستمرار من مجريات الحرب.

 

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بقطاع غزة اليوم.

وتظاهر مئات المستوطنين في حيفا، اليوم السبت، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته وإقامة انتخابات جديدة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة القتال مجريات الحرب

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