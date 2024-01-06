السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة مُسيرة فى المياه الدولية جنوب البحر الأحمر

السفينة لابون
السفينة لابون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن أن السفينة لابون أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر بالقرب من العديد من السفن التجارية؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

 

وفي سياق آخر، أكدت جماعة الحوثي، أن عملياتها جاءت لمساندة الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 3 أشهر.

وأعلن الحوثيون في بيان لهم، عن أن قواتهم شنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، وعمليات بحرية لاستهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع عدم التعرض لباقي سفن العالم، والحرص على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب.

القاهرة الإخبارية طائرة مسيرة السفينة لابون البحر الاحمر السفن التجارية القيادة المركزية الأمريكية

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