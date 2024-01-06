دبلوماسى سابق: السباق الانتخابى الأمريكى سيكون مثيرًا (فيديو)

علّق نائب وزير خارجية أمريكا السابق جويل روبين، على المشهد الأمريكي الحالي في ظل التصعيد غير المسبوق والخلافات والاتهامات المتبادلة بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية.

وقال روبين، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي سيكون مثيرًا جدًا هذا العام، حيث إن تلك المرة هي الأولى التي يكون بها رئيس سابق ضد رئيس حالي، وهذا سبب أن السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.

وأضاف، أن هذا السباق لن يكون كالمعتاد، فنحن في الولايات المتحدة على خبرة بتجربة دونالد ترامب في الرئاسة، فلدينا سجل لرئيس سابق مقابل سجل للرئيس الحالي، وسنرى هجومًا تاريخيًا في الرئاسة وبلورة ما حققوه واستقطاب المصوتين، مشيرًا إلى أن هذا هو الأمر المهم في هذا السباق، فالجمهوريون والديمقراطيون لديهم قطاعات كبيرة تدعم مرشحيهم، وهناك عدد قليل من المصوتين هم الذين سيتم استقطابهم من الجانبين وسيؤثر هذا على من سيفوز في الانتخابات.

وتابع: "ترامب ما فعله كان أمرًا استثنائيًا، حيث استطاع تخطي العديد من العقبات، وما زال المرشح الأول للجمهوريين في انتخابات الرئاسة وهو يسبق كل من يتبعه ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذا أمر استثنائي".

وأكد أن المصوتين سيهتمون أكثر بالاقتصاد والقضايا وفرص العمل والرعاية الصحية والبيئية ومشكلة الهجرة، ولكن في نهاية اليوم ستكون هذه الهجمات الشخصية لها أثر كبير.