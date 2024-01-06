السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يجدد قصفه المدفعى على مناطق الزوايدة والنصيرات والبريج بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القصف المدفعي، على مناطق شرقي مدينة الزوايدة والنصيرات والبريج في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "الغد" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وفي سياق آخر، قال مراسل قناة "النيل للأخبار"، إن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا؛ من أجل تيسير عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه تم إدخال 125 شاحنة اليوم عبر معبر العوجة، محملة بالمواد الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى إقامة 300 خيمة بمنطقة جنوب خان يونس في قطاع غزة، ليصبح الإجمالي حتى الآن 600 خيمة لنجدة النازحين.

الغد القصف المدفعي قطاع غزة الزوايدة النصيرات البريج

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