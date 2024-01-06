السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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125 شاحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح اليوم

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات بمعبر رفح

قال مراسل قناة "النيل للأخبار"، إن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل تيسير عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه تم إدخال 125 شاحنة اليوم عبر معبر العوجة، محملة بالمواد الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى إقامة 300 خيمة بمنطقة جنوب خان يونس في قطاع غزة، ليصبح الإجمالي حتى الآن 600 خيمة لنجدة النازحين.

ونوّه بأن محافظ شمال سيناء وجّه بضرورة تيسير عملية استضافة العالقين ومرافقي المصابين الفلسطينيين في مكان واحد، وتوفير كل سبل الراحة والتنقل بالمجان.

وأكد مراسل قناة "النيل للأخبار"، أنه تم إدخال 4 سيارات محملة بالوقود عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري يتواصل بشكل مباشر مع الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك من أجل تنسيق وتجهيز المواد الطبية.

125 شاحنة معبر رفح غزة خان يونس معبر العوجة محافظ شمال سيناء

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