الهلال الأحمر الفلسطيني: تدمير 65 ألف وحدة سكنية في غزة بشكل كامل

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 65 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى 290 ألف وحدة تم تدميرها جزئيًا في قطاع غزة، الأمر الذي زاد من عدد النازحين لمنطقة الجنوب.

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع هي قليلة جدًا لا تكفي 10% من احتياجات الشعب الفلسطيني.

حل أزمة النازحين

ونوّه "حنجل"، بأن هناك محاولات لحل أزمة النازحين، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفًا أن الحل الأفضل هو فتح معابر غزة طوال اليوم من أجل رفع المعاناة عن النازحين.

وأكد "حنجل"، أن عمليات النزوح من شمال القطاع إلى الجنوب كانت سيرًا على الأقدام لمسافة أكثر من 20 كيلو متر، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال كانت تدفعهم لمناطق الجنوب على أساس أنها أمنه، ولكن أصبحت تقصف بالطيران الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك أكثر من 58 ألف مصاب في غزة، ولكن بسبب نقص الإمدادت الطبية قد تزيد المعاناة على الفرق الطبية في القطاع.