الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي الدين هلال: زيارة بلينكن وراءها أفكار جديدة تريد الولايات المتحدة طرحها بالمنطقة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية لإسرائيل، وراءها أفكار جديدة تريد الولايات المتحدة أن تطرحها داخل المنطقة العربية.

وأضاف المفكر السياسي، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمذاع علي فضائية "etc"، أن زيارة بلينكن، تهدف لمحاولة إيقاف القتال، مشيرًا أن اليوم التالي في قطاع غزة يشغل بال الإدارة الأمريكية.

وأوضح "هلال"، أن منذ أسبوعين كان يدور الحديث بقوة في الحرب الإسرائيلية على غزة بوساطة مصرية قطرية، مشيرًا أن مصر تقدمت مقترح لتهدئة الأوضاع في غزة ولكن قُبل لارفض من قبل الكيان المحتل، وفجاه أختفت "الوساطة المصرية القطرية"، وهذا يعني أن أمريكا تريد أن تلعب هذا الدور.

نوه "هلال"، أننا نعيش مرحلة من الغموض على المستوي الدبلوماسي والمختص بوقف القتال في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تصعيد منظم من جانب إسرائيل وحلفائها.

علي الدين هلال بلينكن الولايات المتحدة مصر جديدة وزير الخارجية الأمريكية الدكتور علي الدين هلال

مواد متعلقة

كرم جبر لـ"مانشيت": الإسلام دين سامي ويدعو إلى محبة الناس والموعظة الحسنة (فيديو)

كرم جبر لـ"مانشيت": الرئيس السيسي رسخ قاعدة المواطنة على أرض الواقع (فيديو)

ضياء رشوان عن جولة بلينكن لإسرائيل: زيارة مهمة وقد تنهي الحرب في غزة (فيديو)

5 آلاف معتقل و500 شهيد.. ضياء رشوان يوثق جرائم الاحتلال فى الضفة الغربية

ضياء رشوان عن جولة الرئيس السيسي لمشروعات الطرق: "مش وجاهة.. دي بنية تحتية"

"مانشيت".. يشارك إحدى الأسر المسيحية تفاصيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

مستشار وزير الصحة لـ"مانشيت": طبيب نساء وتوليد فى المساجد الكبرى للتوعية بالصحة الإنجابية

جابر القرموطى بعد 90 يومًا من حرب غزة: "إسرائيل مرتزقة.. والكلام خلص"

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة في فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة