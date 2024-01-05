علي الدين هلال: زيارة بلينكن وراءها أفكار جديدة تريد الولايات المتحدة طرحها بالمنطقة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية لإسرائيل، وراءها أفكار جديدة تريد الولايات المتحدة أن تطرحها داخل المنطقة العربية.

وأضاف المفكر السياسي، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمذاع علي فضائية "etc"، أن زيارة بلينكن، تهدف لمحاولة إيقاف القتال، مشيرًا أن اليوم التالي في قطاع غزة يشغل بال الإدارة الأمريكية.

وأوضح "هلال"، أن منذ أسبوعين كان يدور الحديث بقوة في الحرب الإسرائيلية على غزة بوساطة مصرية قطرية، مشيرًا أن مصر تقدمت مقترح لتهدئة الأوضاع في غزة ولكن قُبل لارفض من قبل الكيان المحتل، وفجاه أختفت "الوساطة المصرية القطرية"، وهذا يعني أن أمريكا تريد أن تلعب هذا الدور.

نوه "هلال"، أننا نعيش مرحلة من الغموض على المستوي الدبلوماسي والمختص بوقف القتال في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تصعيد منظم من جانب إسرائيل وحلفائها.