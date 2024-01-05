الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جابر القرموطى بعد 90 يومًا من حرب غزة: "إسرائيل مرتزقة.. والكلام خلص"

جابر القرموطي
جابر القرموطي

علق الإعلامي جابر القرموطي، على الأوضاع في غزة بعد وصولنا لليوم الـ90 للحرب على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر 22 ألف فلسطيني بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين.

قال "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إن حكومة إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "القرموطي"، أنه لا يوجد شىء يُقال على جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قائلًا:"لا يوجد شيء يقُال على ما تفعله مرتزقة إسرائيل.. والكلام خلص"، مشيرًا إلى أن الله هو الذي في يده الحل لإنهاء "الكابوس الإسرائيلي" على حد وصفه.

جابر القرموطي حرب غزة إسرائيل الاعلامي جابر القرموطي سي بي سي مانشيت غزة

مواد متعلقة

المتحدث الإقليمى ليونيسف: 335 ألف طفل فى قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد

خبير اقتصادى: مصر من أعلى الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

إكسترا نيوز: منظمات الإغاثة غير قادرة على إرسال معونات لإنقاذ الحياة بشمال غزة

أشرف سنجر: حرب غزة لا بد أن تنتهى لمصلحة الولايات المتحدة

خبيرة مصرفية: البورصة حققت مكاسب قياسية فى 2023

أستاذ إدارة أعمال لـ"إكسترا نيوز": مصر تستهدف مضاعفة معدل الاستثمار فى الفترة المقبلة

أستاذ اقتصاد: تراجع اقتصاديات الدول الكبرى لا ينذر بعام خالٍ من الأزمات

خبيرة أسواق الطاقة: الأزمات الاقتصادية عصفت بجميع دول العالم

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟