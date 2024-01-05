جابر القرموطى بعد 90 يومًا من حرب غزة: "إسرائيل مرتزقة.. والكلام خلص"

علق الإعلامي جابر القرموطي، على الأوضاع في غزة بعد وصولنا لليوم الـ90 للحرب على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر 22 ألف فلسطيني بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين.

قال "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إن حكومة إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "القرموطي"، أنه لا يوجد شىء يُقال على جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قائلًا:"لا يوجد شيء يقُال على ما تفعله مرتزقة إسرائيل.. والكلام خلص"، مشيرًا إلى أن الله هو الذي في يده الحل لإنهاء "الكابوس الإسرائيلي" على حد وصفه.