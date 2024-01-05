المتحدث الإقليمي ليونيسيف: 335 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي ليونيسيف، أن المنظمة أطلقت تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينه.

وأضاف المتحدث الإقليمي ليونيسيف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفا مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه.

وأشار "عمار"، إلى أن 335 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى 1.1 مليون طفل في غزة تدهورت أوضاعهم خلال الـ 90 يوما الماضية.

ونوه "عمار"، أن المنظمة تعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية.

وأكد المتحدث الإقليمي ليونيسيف للقاهرة الإخبارية، أن المنظمة نجحت بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.