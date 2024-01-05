الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو فتح: هناك عملية اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطينى

الدكتور واصل أبو
الدكتور واصل أبو يوسف

قال الدكتور واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نحن بحاجة لموقف حازم يبنى على الموقف الفلسطيني المصري الأردني الرافض لأي تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأضاف أبويوسف خلال  مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عملية اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التصفية على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البيضاء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة وهو ما يشاهده العالم أجمع، حيث يقتل الاحتلال الإسرائيلي بالشراكة مع الإدارة الأمريكية الأطفال والنساء والمدنيين، كما يدمر كل المؤسسات وأماكن العبادة والمستشفيات والبيوت.

منظمة التحرير الفلسطينية شعب الفلسطينى الموقف الفلسطيني المصري

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