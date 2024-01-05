الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الصحة لـ"مانشيت": طبيب نساء وتوليد في المساجد الكبرى للتوعية بالصحة الإنجابية

مانشيت
مانشيت

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إنه وفقًا لآخر الإحصائيات الواردة من مركز التعبئة والإحصاء، أن لكل دقيقة بتم ولادة 4 أطفال في مصر.

وأشار مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن مراكز الأحصاء تؤكد أنه في إنخفاض بالنسبة للمواليد في الأونة الأخيرة.

وأضاف "حسن"، أن الرقم المستهدف بالنسبة لمعدلات النمو السكاني هو انخفاض من 2.85 إلي 2.1، وهذا يجعلنا أكثر قدرة على تقديم الخدمات اللازمة من البلد.

ونوه "حسن"، أن التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والصحة والسكان، سياسهم بشكل كبير في توعية المواطنين بأهمية حق الطفل في الرعاية الأسرية والطبية والإجتماعية.

وأوضح مستشار وزير الصحة، أن كل جمعة سيتواجد طبيب نساء وتوليد في المساجد الكبري، من أجل التوعية بدور وسائل منع الحمل، والصحة الإنجابية.

مستشار وزير الصحة مانشيت طبيب نساء وتوليد المساجد الكبرى الدكتور عمرو حسن سي بي سي

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