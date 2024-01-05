خبيرة مصرفية: البورصة حققت مكاسب قياسية فى 2023

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية حققت الكثير من المكاسب القياسية خلال عام 2023، في ظل الاضطرابات والأزمات التي شهدتها أسواق دول العالم.

ونوهت خبيرة أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن السبب في انتعاش البورصة المصرية خلال العام الماضي هو إقبال الكثيرين على التداول في الأوراق المالية بالبورصة.

وأشارت "رمسيس" إلى أن معدل دوران رأس المال في البورصة أعلى وأسرع من الجهات الأخرى، مضيفة أن البورصة من المؤسسات المراقبة من الدولة والحكومة.

وأضافت خبيرة الأوراق المالية في البورصة أن أقل قيمة يمكن التداول بها في البورصة هي 500 جنيه مصري، ويمكن أن يستفيد بها الكثيرون، حيث إن الاستثمار في البورصة قد يكون أكثر أمانًا من الجهات الأخرى.