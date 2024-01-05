أستاذ إدارة أعمال لـ"إكسترا نيوز": مصر تستهدف مضاعفة معدل الاستثمار فى الفترة المقبلة

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الدولة المصرية تعمل بشكل علمي، وهذا أسهم بشكل كبير في تنمية النظام الاقتصادي المصري وبالأرقام والإحصائيات.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن 66.7 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات، دليل على العمل المجتهد من قبل القيادة الاقتصادية والسياسية في مصر.

ونوه "غنيم"، بأن مصر تستهدف مضاعفة معدل الاستثمار في الفترة المقبلة من 15% إلى 30%، وهذا يستلزم جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أن تحول مصر من الوقود الإحفوري إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، يسهم في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وضع الكثير من الحوافز التي وضعتها الحكومة المصرية.