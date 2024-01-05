الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": التدخل ضد الحوثيين سيشعل الصراع فى المنطقة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أمين حطيط، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن منطقة باب المندب في بحر العرب، هي ممر استراتيجي حيوي لكل العالم، فهو الشريان الذي يربط الشرق والغرب.

وأشار "حطيط" إلى أن قرار الحوثيين محاصرة إسرائيل اقتصاديًا من خلال باب المندب، يعرض الكيان المحتل لمخاطر كبيرة، حيث تسببت في تقلص دور ميناء إيلات بشكل كبير.

ونوه "حطيط" بأن التدخل العسكري ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة، سيزيد من حدة الصراع في المنطقة العربية، وهذا يساهم بدخول العديد من الأطراف في الحرب بشكل رسمي.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قرار التدخل العسكري ضد الحوثيين، سوف يشعل المنطقة بالكامل، ولا يهدف لفتح الممر بل تعقيدها بالكامل.

خبير عسكري القاهرة الإخبارية المنطقة التدخل العسكري باب المندب أمين حطيط

مواد متعلقة

المتحدث الإقليمى ليونيسف: 335 ألف طفل فى قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد

خبير اقتصادى: مصر من أعلى الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

إكسترا نيوز: منظمات الإغاثة غير قادرة على إرسال معونات لإنقاذ الحياة بشمال غزة

أشرف سنجر: حرب غزة لا بد أن تنتهى لمصلحة الولايات المتحدة

خبيرة مصرفية: البورصة حققت مكاسب قياسية فى 2023

أستاذ إدارة أعمال لـ"إكسترا نيوز": مصر تستهدف مضاعفة معدل الاستثمار فى الفترة المقبلة

أستاذ اقتصاد: تراجع اقتصاديات الدول الكبرى لا ينذر بعام خالٍ من الأزمات

خبيرة أسواق الطاقة: الأزمات الاقتصادية عصفت بجميع دول العالم

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟