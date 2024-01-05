خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": التدخل ضد الحوثيين سيشعل الصراع فى المنطقة

قال أمين حطيط، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن منطقة باب المندب في بحر العرب، هي ممر استراتيجي حيوي لكل العالم، فهو الشريان الذي يربط الشرق والغرب.

وأشار "حطيط" إلى أن قرار الحوثيين محاصرة إسرائيل اقتصاديًا من خلال باب المندب، يعرض الكيان المحتل لمخاطر كبيرة، حيث تسببت في تقلص دور ميناء إيلات بشكل كبير.

ونوه "حطيط" بأن التدخل العسكري ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة، سيزيد من حدة الصراع في المنطقة العربية، وهذا يساهم بدخول العديد من الأطراف في الحرب بشكل رسمي.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قرار التدخل العسكري ضد الحوثيين، سوف يشعل المنطقة بالكامل، ولا يهدف لفتح الممر بل تعقيدها بالكامل.