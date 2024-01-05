خبير اقتصادى: مصر من أعلى الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك مجهودا يبذل من قبل الحكومة المصرية في الكثير من المجالات، لعل أهمها مجال جذب الاستثمار والصناعة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن صناعات "الهيدروجين الأخضر"، من المجالات التي تستحوذ على اهتمام كبير من الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد التحول الكبير إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مقابل الوقود الأحفوري.

ونوه أستاذ التمويل والاستثمار، أن ارتفاع معدل التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية، وأن الاتجاه للاستثمار ينخفض، وهذا ما نجحت فيه مصر، وهو انخفاض معدل التضخم خلال السنوات الماضية.

وأكد "إبراهيم"، أن موجة انخفاض معدل التضخم قد تستمر لشهور في مصر، بفضل الإجراءات الاقتصادية التي تتخدها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.