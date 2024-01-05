5 آلاف معتقل و500 شهيد.. ضياء رشوان يوثق جرائم الاحتلال فى الضفة الغربية

سلط الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، الضوء على العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الـ91 من العدوان علي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل جرائمة في ظل صمت دولي.

ونوه “رشوان” خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر، فضلًا عن الاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية، مؤكدًا أنها شهدت اعتقال 5000 فلسطيني، وأكثر من 500 شهيد، منذ السابع من أكتوبر.

وأشار "رشوان"، إلى أن الضفة الغربية يوجد بها حشد كبير من قوات الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل في حالة تعبئة كاملة من أجل السيطرة على فلسطين.

وأضاف أن هناك مخططا إسرائيليا جديدا يهدف لترحيل مئات الفلسطينيين من القدس وأراضي 48، إلى داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

تفاصيل برنامج "مصر جديدة"

"مصر جديدة" برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.