"مانشيت".. يشارك إحدى الأسر المسيحية تفاصيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات عيد الميلاد المجيد، شاركت كاميرا برنامج "مانشيت"، والمذاع على فضائية “سي بي سي” إحدى الأسر المسيحية تفاصيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أكد رب الأسرة، أن العيد فرصة للتقارب وتجمع الأهل، حيث يشكل الأطفال لوحة فنية مميزة خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خاصة في مصر.

دعوات وأمنيات في هذا الاحتفال، حيث تمنى أفراد الأسرة أن يعم السلام على كل الدول خاصة فلسطين، التي تتعرض للكثير من الانتهاكات التي قتلت فرحتهم بعيد الميلاد المجيد.

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد 6 يناير 2024 مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.