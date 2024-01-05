ضياء رشوان عن جولة بلينكن لإسرائيل: زيارة مهمة وقد تنهي الحرب في غزة (فيديو)

سلط الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، الضوء على زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية لإسرائيل قائلًا:"زيارة مهمة.. والمرة الخامسة لها".

قال "رشوان"، أن زيارة وزير الخارجية، قد تختلف عن الزيارت السابقة، حيث تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، بسبب الضغط على الإدارة الأمريكية من قبل مواطنيها.

وتساءل المنسق العام للحوار الوطنى، عن سبب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لتركيا واليونان، وما الهدف وراء هذه الجولة التي يزور فيها الأردن، قطر، الأمارات، مصر والمملكة السعودية.

تفاصيل برنامج "مصر جديدة"

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.