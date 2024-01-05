الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان عن جولة الرئيس السيسي لمشروعات الطرق: "مش وجاهة.. دي بنية تحتية"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، علي خبر تفقد الرئيس لمشروعات الطرق والمحاور في القاهرة الجديدة قائلًا:"دي مش وجاهة.. دي بنية تحتية".

وأضاف "رشوان"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعي بشكل كبير لتطوير الطرق والكباري، حيث يرئ أن هذا التطوير يساهم في توسيع شبكة الطرق وتنمية البلد بالشكل الصحيح.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى شرح مفصل عن عدد من أعمال الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، ومنها مشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى وتطوير سوق السيارات.

ضياء رشوان الرئيس السيسي الكاتب الصحفي ضياء رشوان مصر جديدة Etc القاهرة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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