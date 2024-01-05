كرم جبر لـ"مانشيت": الإسلام دين سامي ويدعو إلى محبة الناس والموعظة الحسنة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن الإسلام دين سامي ويدعو إلى محبة الناس والموعظة الحسنة، مؤكدًا أن العلاقة بين عنصري الأمة أخوية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن دير المحرق بأسيوط، في الفترة الأخيرة تحول لمزار سياحي للمسلمين والأقباط.

وأشار "جبر"، أننا في مصر نعيش أزهي عصور المواطنة والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الأفكار الدخيلة علينا أستطاع الشعب المصري أن يتصدي لها بكل قوة.

وأكد "جبر"، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رجل عظيم أحب الوطن وأخلص له بكل قوة وتصدي للكثير من الأمور من أجل هذا الوطن.