السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وزير إسرائيلى متطرف يطالب بتدمير غزة وتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

علّقت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، على تصريح عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، الذي يطالب فيه بتدمير قطاع غزة والعمل على تهجير الفلسطينيين.

وأضافت، أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عند مراجعة خلفية عميحاي إلياهو نرى أنه ينتمي لحزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الحزب الأكثر يمينية والأكثر تطرفًا وأكثر التصريحات المضادة ضد الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي ليس هو الوحيد، بل إنه يطالب أيضًا بإيجاد طرق أكثر إيلامًا من الموت للفلسطينيين.

وأوضحت أن عميحاي إلياهو عند حديثه مع إذاعة إسرائية قال وهو يعي الارتباط الفلسطيني بالأرض، بأنه يجب إيذاء الفلسطيني بأرضه من خلال تجريفها والاستيلاء عليها وتدمير منزله، مؤكدةً أن هذه الأمور هي من أكثر الأمور التي توجع الفلسطيني الغزاوي المتواجد والمحاصر منذ ما يزيد على 17 عامًا، لذلك هو قال إن مثل هكذا طرق تكون أكثر إيلامًا للفلسطينيين من الموت الذي نحققه من خلال الغارات التي تطلقها الطائرات الإسرائيلية.

وتابعت: "عند مقاطعته من قبل المذيع بأن هذه الفكرة غير ممكنة، قال بل هي ممكنة، فهناك الملايين من النازحين قد نزحوا في الربيع العربي، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت فارقًا كبيرًا في اليابان من خلال استخدام القنبلة النووية".

وأكدت مراسلة ؛القاهرة الإخبارية" أن هذه التصريحات ليست هي الأولى له، ففي نوفمبر الماضي تحدث وزير التراث الإسرائيلي عن ضرورة استخدام قنبلة نووية لإبادة الشعب الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة.

 

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