السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد الجوية" تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أنه خلال الأيام الماضية شعرنا بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرار هذا الأمر خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأضافت غانم، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر  قناة "TeN"، أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهارة وتعد أعلى من المعدل الذي من المفترض أن تكون عليه بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، لأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم وخلال الـ48 ساعة المقبلة ستكون بين 22 و23 درجة مئوية خلال فترة النهار، مؤكدةً أن هذا بسبب وجود امتداد ارتفاع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بهذا الشكل خلال فترة النهار.

وأوضحت أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية صحراوية تأتي من مناطق صحراوية مرتفة في قيم درجات الحرارة في فترة النهار بشكل كبير، وبالتالي هناك طقس مائل للدفء في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات النهار وخاصة في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت أنه فور غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل سيكون هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، حيث إن درجة الحرارة الصغرى في فترة الليل على القاهرة الكبرى ستكون بين 12 و13 درجة مئوية، والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير مثل شمال الصعيد ستنخفض فيها قيم درجات الحرارة لأقل من 10 درجات، وخلال فترات الليل ستظل فيها الأجواء ما بين الباردة وشديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية.

ونوّهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب أن نفرق بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل بشكل كبير ولا ننخدع بأشعة الشمس في فترة النهار والدفء ونقوم بتغيير نوعية الملابس، مؤكدًة أنه يجب على من يخرج في الصباح الباكر أو في ساعات الليل أن يرتدي الملابس الشتوية الثقيلة. 

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