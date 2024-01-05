الحوثييون: أي بلد سيشترك في تحالف الولايات المتحدة سيفقد أمنه البحري

أعلن مسؤول حوثي نقلا عن وكالة “رويترز”، أن أي بلد سيشترك في تحالف الولايات المتحدة الأمريكية بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن 20 دولة ستشارك في تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن حوثيين اليمن استخدموا لأول مرة زورقًا مسيرًا لاستهداف السفن في البحر الأحمر، ونفذوا 25 هجومًا ضد السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي.