منسق الأمم المتحدة: غزة باتت غير صالحة للسكن

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ نسبة الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 90% جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وأضاف عبده، أنّ 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية، وعشرات المرضى ينزفون في منازلهم و8 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.