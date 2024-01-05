الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: ارتفاع نسبة الضحايا المدنيين لـ90% جراء استهداف إسرائيل لهم

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ نسبة الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 90% جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وأضاف عبده، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أنّ 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية، وعشرات المرضى ينزفون في منازلهم و8 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة، ويدمر البنى التحتية في غزة ويمحو أحياء كاملة من القطاع.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ صورة إسرائيل باتت مكشوفة أمام دول العالم كافة.

القاهرة الإخبارية الضحايا المدنيين قطاع غزة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية

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