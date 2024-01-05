"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان فى الحرب

أعلنت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال الحرب؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ووقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي.

وحدث توتر شديد في اجتماع بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) احتجاجًا على ضم لجنة التحقيق الإسرائيلية شاؤول موفاز، الذي كان من داعمي خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.