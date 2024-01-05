الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان فى الحرب

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت هيئة البث الرسمية عن مصادر في الليكود، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال الحرب؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ووقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي.

وحدث توتر شديد في اجتماع بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) احتجاجًا على ضم لجنة التحقيق الإسرائيلية شاؤول موفاز، الذي كان من داعمي خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.

القاهرة الإخبارية الليكود نتنياهو الحرب رئيس الأركان

مواد متعلقة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: ارتفاع نسبة الضحايا المدنيين لـ90% جراء استهداف إسرائيل لهم

أيهما أسهل على أمريكا.. إشعال الحرب فى البحر الأحمر أم الضغط على إسرائيل؟

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف تفاصيل استدعاء الصومال سفيرها من أديس أبابا

البرهان: سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى

جاكوبس: مصر تقوم بدور فعّال فى دعم الشعب الفلسطينى

القاهرة الإخبارية| وزير فلسطينى يُطالب بضغط دولى على الاحتلال لتأمين وصول المساعدات لغزة

"مجدلانى" يكشف عن وضع الحياة للفلسطينيين فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: 107 صحفيين شهداء منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

الباز: إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة في فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟