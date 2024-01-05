الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية”: مجلس الحرب الإسرائيلى لن يدوم طويلًا

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وزراء كبار في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يدوم طويلًا؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنّ الجميع يعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط دون النظر إلى مصلحة الحكومة الإسرائيلية أو حتى لمصلحة دولته.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، هذه هي الحقبة الأخيرة في تاريخ نتنياهو، وأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستسقط بسبب الخلافات الداخلية لتلك الحكومة.

 

هيئة البث الإسرائيلية حكومة الاحتلال القاهرة الإخبارية مجلس الحرب

مواد متعلقة

أيهما أسهل على أمريكا.. إشعال الحرب فى البحر الأحمر أم الضغط على إسرائيل؟

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف تفاصيل استدعاء الصومال سفيرها من أديس أبابا

البرهان: سنقاتل ميليشيا الدعم السريع حتى تنتهى

جاكوبس: مصر تقوم بدور فعّال فى دعم الشعب الفلسطينى

القاهرة الإخبارية| وزير فلسطينى يُطالب بضغط دولى على الاحتلال لتأمين وصول المساعدات لغزة

"مجدلانى" يكشف عن وضع الحياة للفلسطينيين فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: 107 صحفيين شهداء منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

تحركات عراقية لإنهاء التواجد الأمريكى فى البلاد.. باحثة توضح

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

الباز: إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة في فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟