“القاهرة الإخبارية”: مجلس الحرب الإسرائيلى لن يدوم طويلًا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وزراء كبار في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يدوم طويلًا؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنّ الجميع يعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط دون النظر إلى مصلحة الحكومة الإسرائيلية أو حتى لمصلحة دولته.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، هذه هي الحقبة الأخيرة في تاريخ نتنياهو، وأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستسقط بسبب الخلافات الداخلية لتلك الحكومة.